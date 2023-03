Basketball: Les cadors font la loi en SB League

Florian Steinmann et Boncourt n’ont pas ravi les 700 spectateurs du Chaudron. Richard Sendra

Seul en tête au classement de SB League avec deux victoires d’avance sur Fribourg Olympic, Spinelli Massagno continue son cavalier seul. Les Tessinois recevaient le BBC Nyon samedi à Nosedo et ils n’ont pas fait dans la dentelle (85-75), creusant l’écart dans le deuxième quart-temps (24-11) avant de s’envoler dans le troisième (26-14). Dusan Mladjan en première mi-temps et Jonathan Galloway dans la seconde ont été les hommes forts de la formation de Robbi Gubitosa. Maladroits pendant trente minutes à l’image de Colin Dougherty (1/11 au tir), les Nyonnais peuvent toujours se consoler en se disant que leurs concurrents directs pour la 8e et dernière place qualificative pour les play-off, Starwings et Boncourt, ont aussi perdu.

Dans son Chaudron, le BC Boncourt a été humilié par le Vevey Riviera Basket (97-62). Les Jurassiens avaient pourtant récupéré leurs blessés, Florian Steinmann et Martins Igbanu mais surtout leur chef d’orchestre Josh Brown – le contrat de son remplaçant Andre Jones n’a logiquement pas été reconduit. En face, Vevey était privé de son capitaine Jonathan Dubas (genou) et de Thabo Sefolosha (déplacement aux États-Unis) mais à la mi-temps, le score était déjà de 55-19 en faveur des Vaudois… Les ouailles de Niksa Bavcevic ont régné au rebond (42-27) et Malik Johnson (20 points) et Michael Williams (26) se sont régalés. Axel Louissaint a disputé ses premières minutes (5 points) et on a peut-être assisté au réveil de Darian Jones (16 points).

En déplacement à Bâle, Fribourg Olympic a lui aussi été en démonstration à la Sporthalle de Birsfelden (80-43). Fidèles à eux-mêmes, les protégés de Petar Aleksic ont démarré pied au plancher défensivement et ont fait la différence dès le premier quart-temps (20-10). À la mi-temps, ils comptabilisaient déjà 17 assists et ont fini la rencontre avec le total ahurissant de 33 passes décisives dont 8 pour le seul Boris Mbala. Pour sa première sortie depuis son arrivée chez le champion fribourgeois après être devenu persona non grata à Massagno, l’international suisse Roberto Kovac a réussi le meilleur total des siens avec 17 points en 23 minutes.