il y a 17min

Tennis

Les cadors vers un retour gagnant

Novak Djokovic, No 1 mondial, son dauphin Rafael Nadal, tout comme Serena Williams chez les dames, figurent parmi les engagés du tournoi de préparation à l'US Open, du 20 au 28 août à New York.

Rafael Nadal, Serena Williams et Novak Djokovic (de g. à dr.) sont engagés à Cincinnati. KEYSTONE

Les tournois WTA et ATP, habituellement joués à Cincinnati mais déplacés à New York en raison de la pandémie de Covid 19, seront disputés sans spectateurs sur les courts de Flushing Meadows où doit débuter le 31 août l'US Open dans des conditions identiques. Novak Djokovic et Rafael Nadal seront les deux attractions du tableau masculin.

Les seuls absents du Top 10 au classement ATP sont Roger Federer (No 4), qui a mis un terme à sa saison en raison d'un genou blessé, l'Autrichien Dominic Thiem (No 3) et le Français Gaël Monfils (No 9). En revanche, le Russe Daniil Medvedev (No 5) sera là pour défendre un titre conquis l'an dernier sur le Central de Cincinnati. Plus tôt dans la journée, Stan Wawrinka avait fait savoir qu’il ne serait pas présent au tournoi de préparation, mettant ainsi le doute sur sa présence lors de l’US Open.

Williams en vedette

Chez les dames, Serena Williams, qui a confirmé sa participation à l'US Open dès l'annonce de la tenue du tournoi par la Fédération américaine, est également engagée au tournoi de Lexington (Kentucky) début août qui doit servir de préparation. A bientôt 39 ans, la cadette des Williams n'a plus triomphé en Grand Chelem depuis l'Open d'Australie en 2017.

Le Top 6 mondial ne sera représenté que par la Tchèque Karolina Pliskova (No 3) et l'Américaine Sofia Kenin, lauréate surprise de l'Open d'Australie en janvier. La No 1 mondiale australienne Ashleigh Barty, sacrée l'an dernier à Roland-Garros, sa dauphine roumaine Simona Halep, tenante du titre à Wimbledon, la No 5 ukrainienne Elina Svitolina ainsi que la tenante de l'US Open, la Canadienne Bianca Andreescu, ne seront pas présentes le 20 août à Flushing Meadows.

Djokovic, tenant des titres de Wimbledon et de l'Open d'Australie, tout comme son rival Nadal, titré à Roland-Garros et à l'US Open l'an dernier, avaient questionné la sagesse d'organiser l'étape américaine du Grand Chelem alors que le Covid 19 fait encore des ravages aux Etats-Unis.

New York et ses alentours ont toutefois été capables de contenir à un bas niveau les cas de contamination, après la flambée de mars-avril, alors que la Floride, le Texas et la Californie figurent parmi les régions les plus touchées d'un pays totalisant près de 150’000 décès.