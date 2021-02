OpenLux : Les cadres d’un géant du luxe payés via un montage financier

D’après l’enquête du «Monde», les dirigeants de Kering (Gucci, YSL…) auraient été rémunérés via des filiales offshore durant des années.

Le géant du luxe Kering, qui détient les marques Gucci, Balenciaga et Yves Saint Laurent, aurait utilisé pendant des années des filiales financières au Luxembourg pour verser des «rémunérations offshore» à certains de ses dirigeants, affirme jeudi le quotidien Le Monde.

Le site Mediapart avait détaillé en 2018 comment Kering avait réglé «une partie des salaires du patron de Gucci, Marco Bizzarri» via cette société créée en l’an 2000, «économisant une grande partie des cotisations sociales qu’il aurait payées en Italie», rappelle-t-il.

Kering «a reconnu auprès du “Monde“ que plusieurs autres dirigeants des prestigieuses maisons du groupe ont été salariés et rémunérés par cette société luxembourgeoise, dans laquelle ils n’ont jamais mis les pieds», dit l’article.

Interrogé par l’AFP, Kering a affirmé que la «présence de filiales au Luxembourg est normale» pour un groupe «international, présent dans plus de 60 pays», ajoutant: «l’activité de ces sociétés, dont le nombre est très limité et l’existence liée à des raisons historiques, est parfaitement légitime et légale».