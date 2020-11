Coronavirus à Genève : Les cafetiers menacent de désobéir et d’ouvrir

L’association faîtière des restaurateurs a écrit au Conseil d’Etat. Une manifestation est prévue jeudi après-midi.

Les cafetiers et les restaurateurs protestent contre leur fermeture. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

La société des cafetiers-restaurateurs et hôteliers a fait part au Conseil d’Etat de sa volonté de désobéir si la fermeture des commerces n’était pas levée immédiatement, a appris la «Tribune de Genève». Dans une missive apportée au gouvernement mardi matin, la faîtière indique que ses membres «choisiront la désobéissance plutôt que la mort». Ils jugent que la situation n’est plus tenable et que les mesures anti-virus de l’exécutif ne fonctionnent pas. Une manifestation est prévue sur la plaine de Plainpalais jeudi à 15 heures. (jef)