Fribourg : Les caïds du Schoenberg encourent des peines de prison ferme

Auteurs d’une multitude de forfaits, quatre cerveaux de la bande du Schoenberg risquent de croupir un moment derrière les barreaux. On leur reproche notamment d’avoir kidnappé un membre d’une bande lausannoise rivale et de l’avoir humilié.

Quatre caïds du quartier du Schoenberg ont fait face, mercredi, au Tribunal de la Sarine. La liste des méfaits reprochés aux quatre jeunes prévenus sans formation est longue. Elle tient dans une vingtaine de classeurs fédéraux. Habitués de la justice des mineurs, les vingtenaires ont, cette fois-ci, comparu devant celle des adultes. Des peines oscillant entre 3 ans et demi et 4 ans de prison ont été requises contre trois d’entre eux, initiateurs présumés du rapt et de la séquestration d’un jeune Lausannois, qu’ils avaient forcé à danser nu devant un public dans une cave de leur quartier. Des sanctions assorties de mesures d’expulsion de cinq ans pour deux d’entre eux.