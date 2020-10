Suisse : Les caisses de pension peinent à réaliser un rendement positif

Une étude publiée ce lundi par UBS indique que les caisses de pension helvétiques ont affiché un rendement négatif à -0,26% depuis le début de l’année.

Comme le montrent les calculs réalisés par UBS et publiés lundi, après déduction de leurs frais, la performance moyenne des caisses de pension sur leurs placements financiers n’a guère dépassé les 0,01%. Pour le sixième mois consécutif elles ont évolué sur une note positive. Les rendements depuis le début de l’année se situent à -0,26%.

Meilleurs rendements en août

Les fonds de pension de taille moyenne (de 300 millions à 1 milliard) et grande (plus d’un milliard d’actifs sous gestion) en revanche ont signé des rendements légèrement négatifs, respectivement de -0,02% et -0,03%.