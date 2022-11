Publicité : Les caisses maladie cassent leur tirelire pour appâter de nouveaux clients

La hausse des primes a entraîné un nombre important de changements de caisse par les assurés. Et cette concurrence pousse aux dépenses publicitaires.

Image d’illustration. 20min/Michael Scherrer

Les primes d’assurance maladie de base augmenteront en moyenne de 6,6% l’an prochain. Les assurés ont jusqu’à fin novembre, soit mercredi, pour choisir, si possible, un assureur meilleur marché. Cette situation pousse les Suisses à changer d’enseigne (lire l’encadré) et les assurances à multiplier les campagnes de pub pour trouver de nouveaux clients.

Selon la télévision alémanique SRF, rien que pour les mois de septembre et octobre, les caisses ont investi plus de 14 millions de francs dans les dépenses publicitaires. Pour les affiches, les annonces dans les journaux et les sports à la télé, la hausse des dépenses par rapport à l’année précédente est de 13%, selon des analyses réalisées par l’entreprise d’études de marché Mediafocus.

Pour la pomme des assurés

On observe également une augmentation de la publicité en ligne, souvent personnalisée, selon Felix Schneuwly du site Comparis. Interrogé par SRF, le responsable rappelle qu’il est possible de «déterminer via Google exactement quels segments d’âge ou quel sexe est visé par les annonces, si l’on veut plutôt des familles ou plutôt des personnes seules».

Felix Schneuwly estime que les caisses d’assurance maladie ont dépensé cette année plus de 100 millions de francs pour le marketing, la publicité et la médiation. Et de préciser qu’en fin de compte ce montant est financé par les cotisations, donc par les clients.

Un niveau record de changements de caisse La RTS a constaté que le nombre de personnes ayant opté pour un changement de caisse maladie cette année est en hausse. Groupe Mutuel parle d’environ 50% de mouvements de plus que l’année dernière. La Fédération suisse des patients (FSP) confirme une «nette augmentation». En Suisse romande, la tendance est la plus marquée dans les cantons du Jura et de Neuchâtel, selon un responsable du Groupe Mutuel. Pour changer de caisse maladie, les assurés ont jusqu’au 30 novembre pour faire parvenir la résiliation de leur contrat.