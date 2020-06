Santésuisse

«Les caisses sont prêtes pour une deuxième vague»

Dans une interview accordée à «Blick», le président de la faîtière des assureurs, Heinz Brand, estime que le système de santé peut encore être optimisé.

Plus de flexibilité

En outre, le secteur hospitalier en général doit devenir plus dynamique et être capable de s'adapter plus rapidement à l'évolution de la demande, explique Heinz Brand. «Aujourd'hui, il est important que le personnel et les équipements puissent être utilisés de manière plus flexible.»