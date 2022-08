Vague de chaleur : Les Californiens sommés de réduire leur utilisation d’énergie

«Les consommateurs sont priés de réduire leur utilisation d’énergie entre 16h et 21h, quand le système est le plus sous tension, car la demande reste élevée et qu’il y a moins d’énergie solaire disponible», a déclaré l’American Public Power Association, organisme qui représente les services publics. Les trois principales mesures recommandées: régler le thermostat à 25 °C ou plus, éviter d’utiliser les gros appareils et de charger les véhicules électriques, et éteindre les lumières inutiles, a précisé l’organisme.