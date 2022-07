Nyon (VD) : Les cambrioleurs de boucheries et de fromageries iront en prison

En plus de l’argent, les trois hommes quittaient les lieux des cambriolages avec des objets divers et variés.

De 77 dans l’acte d’accusation, il en reste 53: c’est le nombre de vols retenus par la Cour, effectués entre 2018 et 2021, «par simple appât du gain». Les trois hommes, jugés pour une série de vol impressionnante autant qu’hétéroclite, ont été condamnés à de la prison, rapporte «24 heures»: 5 ans et demi pour le premier, 3 ans et demi pour les deux autres. Ils seront également expulsés après avoir purgé leur peine, pour une durée entre 10 et 12 ans.