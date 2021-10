Berne : Les camionnettes de livraison encombrent les routes

Si dans le passé, ce sont les poids lourds qui posaient problème en matière de politique de transports, ce sont les fourgonnettes qui pullulent sur les routes aujourd’hui.

L’article 84 de la Constitution suisse précise depuis 1994 que «le trafic de marchandises à travers la Suisse sur les axes alpins s’effectue par rail.» Depuis, beaucoup d’efforts ont été déployés pour mettre en œuvre cette directive: plus de 70% du transport de marchandises du nord au sud et vice versa, se fait aujourd’hui par le rail.

Mais au-delà des statistiques et de la situation au Gothard ou au San Bernardino, le tableau est plus sombre. Selon le dernier rapport fédéral sur les flux des transports, le transport de marchandise via la route représente d’environ 80% dans toute la Suisse. La situation a de quoi inquiéter. Comme l’a récemment indiqué au Parlement la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, le nombre de camionnettes de livraison a augmenté de 53% depuis 2000. L’essor du commerce en ligne est le principal responsable de cette croissance rappelle le «Tages-Anzeiger». Pour les transporteurs, les petits véhicules de livraison de moins de 3,5 tonnes constitue un choix intéressant car ils ne doivent pas s’acquitter de la redevance poids lourds. Un prochain rapport devrait étudier la possibilité de remplacer par le rail un trajet de marchandises entre le Tessin et la Suisse alémanique par exemple.