Mobilité : Les camions écolos Nikola: pépite ou grosse arnaque?

La start-up veut révolutionner le transport routier. Mais, selon un investisseur, la société repose sur du vent.

La firme souhaite produire des véhicules électriques et à hydrogène.

L’action de Nikola fait des montagnes russes depuis une semaine. Après un accord avec le constructeur General Motors, le titre avait bondi de 41% à la Bourse de New York, mardi passé. Mais elle a ensuite plongé de 36% en trois jours, à la suite d’un rapport de la société d’investissement Hindenburg Research qui accuse la start-up d’être une «fraude complexe» reposant sur de multiples mensonges de son fondateur. Elle aurait même «induit ses partenaires en erreur en prétendant faussement disposer d’importantes technologies», selon Hindenburg, qui a parié sur la baisse du titre en Bourse.

Nikola a diffusé un démenti lundi et a parlé avec la SEC, le gendarme américain des marchés, de ce rapport destiné selon lui à manipuler le marché. Mais le groupe n’a pas démenti l’une des attaques les plus spectaculaires du rapport: la mise en scène d’une vidéo montrant en 2017 un de ses ­prototypes en action. Selon Hindenburg, le camion a «été tracté au sommet d’une colline sur une route isolée et juste filmé en train de descendre la pente». Nikola rétorque qu’il «n’avait jamais dit que le camion fonctionnait avec son propre système de propulsion dans la vidéo», mais simplement indiqué que le véhicule était «en mouvement».