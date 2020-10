Coronavirus : Les campagnes d’information sur le Covid-19 coûtent bonbon

L’Office fédéral de la santé publique a déjà déboursé plus de 12 millions de francs en communication depuis le début de la crise sanitaire.

À ce jour, plus de 12 millions de francs ont été dépensés depuis février pour informer la population sur les mesures de protection à prendre et les règles de conduite à adopter face au Covid-19. Une quinzaine de campagnes ciblées ont été mises en œuvre. Le 80% du montant a été utilisé en affichage et spots publicitaires dans les médias, selon Adrian Kammer, directeur de la campagne pour l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).