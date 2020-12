Vaccin Covid-19 : Les campagnes lancées, des questions demeurent

Un an seulement après l’apparition du Covid-19, des campagnes de vaccination vont commencer dès dimanche. Mais des questions restent posées.

Hans Lucas via AFP

Le Royaume-Uni a donné le premier feu vert le 2 décembre au vaccin développé par l’américain Pfizer et l’allemand BioNTech.

Avec le feu vert accordé par les autorités sanitaires européennes en début de semaine, les campagnes de vaccination peuvent commencer dès dimanche en Europe continentale, après l’Angleterre, les Etats-Unis et plusieurs pays d’Amérique latine. Un an seulement après l’apparition du Covid-19, son antidote est disponible, mais des questions demeurent.

Combien de vaccins?

Le développement et la mise sur le marché d’un nouveau vaccin prennent d’habitude dix ans en moyenne, un délai réduit à moins d’un an pour le Covid-19 grâce à l’accélération des procédures de recherche, de production industrielle et d’évaluation, appuyée par des financements colossaux.