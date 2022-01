Transport : Les camping-cars surfent sur la vague de la pandémie

Covid-19 oblige, les Suisses se sont rués sur ce moyen de transport, qui a battu tous les records en 2021, selon auto-suisse.

Le nombre des véhicules utilitaires nouvellement immatriculés en Suisse et au Liechtenstein a sensiblement augmenté l’année dernière, selon auto-suisse, l’Association des importateurs suisses d’automobiles. Dans l’ensemble, 41’346 véhicules de transport de personnes et de marchandises ont été nouvellement mis en circulation dans les deux pays au cours de l’année dernière, ce qui correspond à une hausse de 7,3% par rapport à la valeur de l’année précédente (38’538).

«Signe positif pour la conjoncture suisse»

À noter que les immatriculations de voitures de livraisons se sont redressées de 4,3%, et que les véhicules utilitaires lourds ont presque égalé le niveau de l’année précédente (-0,4%). En raison de la pénurie de semi-conducteurs, les deux catégories se situent nettement en dessous de leur niveau de marché respectif d’avant-pandémie. Au cours de l’an 2021, on a immatriculé 29’251 véhicules utilitaires légers neufs, soit 4,3% de plus que l’année précédente (28’035).

«La demande de voitures de livraison et de fourgons a repris son essor comparé à 2020, ce qui constitue un signe positif pour la conjoncture suisse», se félicite Christoph Wolnik, porte-parole d’auto-suisse. Le marché des véhicules utilitaires légers reste cependant largement en deçà du niveau d’avant la pandémie. L’évolution du marché des véhicules utilitaires en 2022 dépendra fortement de la situation d’approvisionnement en semi-conducteurs et en matières premières: «Nous espérons que l’approvisionnement des constructeurs automobiles reviendra à la normale au plus tard au second semestre 2022», indique Christoph Wolnik.