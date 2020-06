Suisse

Les campings boostés par la pandémie

Cet été, de nombreux Suisses se tournent vers ce mode de voyage, notamment plébiscité pour son aspect sécurité sanitaire.

Nous récupérons la clientèle d’Easyjet

Campings complets

«Des gens qui n'avaient jamais eu de camping-car se sont laissés tenter, car cela permet de se déplacer de la manière la plus sûre qu'il soit et de voyager dans des lieux moins touristiques», explique-t-il.

Mais le manque d'infrastructures pourrait freiner la croissance de ce mode de voyage. «Par rapport à d'autres pays, comme l'Allemagne et la France, la Suisse est en retard et des investissements sont nécessaires pour répondre à la demande croissante», argumente M. Hostettler.

«Les campings ‘pieds dans l’eau' sont très prisés et ceux de Sempach, Flaach et Thoune affichent d'ores et déjà complet sur plusieurs semaines», ajoute-t-elle. Habituellement, 70% des clients du TCS sont suisses, «mais cette proportion sera bien plus élevée cette année», estime la porte-parole.

Plus d’un million d’adeptes en Suisse

En Suisse, on compte environ 100'000 camping-cars et caravanes immatriculés et plus de 500 sont disponibles à la location, selon les chiffres de Caravaningsuisse. En incluant les Suisses voyageant en camping-car à l'étranger, la faîtière estime que plus d'un million de personnes sont adeptes de ce mode de voyage dans le pays.