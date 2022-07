France : Les campings de la dune du Pilat évacués à cause des incendies

Alors que les feux de forêts s’aggravent en Gironde, quelque 6000 vacanciers ont dû abandonner tentes et caravanes dans la nuit de mardi à mercredi.

«Les cris des gens, l’odeur de la fumée tout ça, c’est flippant»

Si de nouvelles évacuations ne sont pas à prévoir dans l’immédiat, les autorités ont déjà «pré-alerté des habitations, d’autres campings» ainsi que «des habitants, du côté de la base militaire de Cazaux notamment», selon la préfète. Sur place, sous une chaleur de plomb et sans possibilité de douche, la solidarité s’organise pour venir en aide aux déplacés de la nuit qui ont pour la plupart laissé leurs affaires dans leurs tentes et caravanes.

«On voit ça a la TV et on se dit que ça ne va jamais nous arriver, et puis forcément quand ça nous arrive, ça fait un peu bizarre. Les cris des gens (...) l’odeur de la fumée tout ça, c’est flippant», raconte à l’AFP Pascal Cordonnier, touriste évacué venu de Troyes. «Ils peuvent quitter les lieux où ils sont hébergés mais pas retourner dans leur camping. Ils ne bougeront pas jusqu’à demain au moins (...) l’enjeu est trop risqué», a insisté la préfète.