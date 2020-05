Hongrie

Les camps de migrants en zone de transit seront fermés

Budapest va boucler ses camps de migrants dans les zones de transit après un récent arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne.

«La zone de transit était une solution qui protégeait les frontières de la Hongrie et la malencontreuse décision de la Cour de l’UE oblige la Hongrie à éliminer ces zones», a expliqué lors d’une conférence de presse Gergely Gulyas, ministre en charge de l’administration du Premier ministre.

Pas plus de quatre semaines

Il a précisé que 280 personnes seraient transférées vers des centres d’accueil. M. Gulyas n’a pas précisé combien de temps ils y resteraient et ce qu’il adviendrait d’elles, ajoutant que les demandes d’asile «ne peuvent être soumises qu’aux seules ambassades, hors du pays».

La CJUE avait été saisie par des migrants iraniens et afghans, détenus depuis plus d’un an dans un camp de la «zone de transit» de Röszke après le rejet de leur demande d’asile en Hongrie. Budapest avait ordonné leur renvoi vers la Serbie, mais celle-ci avait refusé d’autoriser leur retour sur son territoire.