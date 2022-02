Genève : Les camps scolaires seront désormais gratuits

Demander une participation aux familles pour les camps avec nuitée organisés par l’école, c’est fini. Le Grand Conseil l’a décidé vendredi.

Les familles ne seront plus sollicitées pour financer les camps de ski de leurs rejetons.

Les camps scolaires avec nuitées, notamment ceux dédiés au ski, seront désormais obligatoires et par conséquent gratuits. Le Grand Conseil a voté vendredi une loi en ce sens émanant du Parti socialiste, rapporte la «Tribune de Genève». La mesure devrait coûter quelque 8 millions de francs par an à l’Etat. Cette mesure prolonge une décision du Tribunal fédéral, qui avait jugé en 2017 que toutes les activités imposées par l’école devaient être prises en charge. Pour s’en affranchir, le Département de l’instruction publique autorisait depuis que les camps soient présentés comme facultatifs. Cette pratique ne pourra plus avoir cours. Le Canton entend dorénavant négocier avec les communes pour qu’elles participent à ce financement.