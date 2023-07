Ukraine: un mois après la destruction du barrage, toujours la désolation

Un mois après la destruction du barrage de Kakhovka, qui a provoqué d’importantes inondations et fait des dizaines de morts , la désolation règne dans la région. Pour les habitants des alentours, les conséquences sont lourdes.

Champ inutilisable pendant deux ans

Serguiï Iablonsky, 40 ans, un cultivateur de la région, a perdu 63 hectares d’orge. «Quand le barrage de Kakhovka a explosé, nous sommes venus ici avec une moissonneuse-batteuse pour faucher au moins de quoi nourrir les animaux, les cochons», explique l’agriculteur, torse nu devant son champ ravagé, près du village de Novossofiivka. Mais «l’eau a commencé à monter très vite et nous avons noyé la moissonneuse», se souvient-il. Selon lui, pour réutiliser ce champ, «il faut attendre deux ans».

«Tout est parti. Plus rien n’est utilisable»

A Novossofiivka, Lioubov Ossadtcha, 70 ans, et son mari Petro, 74 ans, ne peuvent toujours pas rentrer dans leur maison qui a été inondée et sont obligés de louer un appartement pour se loger. «Les canapés sont détruits, les vêtements sont moisis, plus rien n’est utilisable», montre fébrilement Petro, en déambulant dans leur maison encore humide.