France : Les candidats à la présidentielle croisent le fer… à distance

Huit des douze candidats à la présidentielle française étaient invités sur TF1, à 26 jours du premier tour de l’élection, prévue le 10 avril.

Relations avec Vladimir Poutine, place de l’Europe, énergie et carburants, pouvoir d’achat, retraites: un à un, à tour de rôle, les huit prétendants à l’Élysée ont égrené dans une atmosphère policée leurs propositions pour faire face à la crise actuelle, dans ce débat télévisé au format inédit où les candidats ne se sont jamais croisés ni ont échangé directement.

«Stopper cette guerre»

Interrogé pour savoir s’il considérait son homologue russe Vladimir Poutine comme un «dictateur», Emmanuel Macron a répondu: «Ce n’est pas en insultant ou en qualifiant que ce sera le plus efficace», en précisant qu’il entendait continuer à lui parler.

Prix à la pompe

Les candidats ont longuement parlé de la flambée des prix du carburant, conséquence concrète la plus immédiate pour l’instant de la guerre en Ukraine pour les Français, et plus généralement sur la défense du pouvoir d’achat, préoccupation numéro un des électeurs.