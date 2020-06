Nikola Lozina

«Les candidats de téléréalité n’ont pas de talent»

Découvert dans «Les Princes de l’amour 3», Nikola Lozina admet ne pas avoir de dons particuliers, mais il estime mériter l’argent qu’il gagne.

Alors qu’il commencera bientôt le tournage des «Marseillais vs Le Reste du Monde», sur W9, Nikola Lozina a fait d’étonnantes confidences sur son activité professionnelle. Interviewé par le site Winamax, le Belge de 26 ans, découvert dans «Les Princes de l’amour 3» , en 2015, a rappelé qu’il aurait voulu devenir footballeur professionnel, mais qu’il avait dû abandonner ce projet à cause de blessures à répétition. S’il vit aujourd’hui dans le luxe grâce à son statut de «star de la téléréalité», il ne veut pas être comparé aux sportifs du ballon rond. «Les footballeurs, eux, ont un véritable talent et font beaucoup de sacrifices. Nous, on n’a pas vraiment de talent», admet-il.