Canton de Neuchâtel: Les cantines scolaires devront proposer moins de viande au menu

Le Grand Conseil neuchâtelois a accepté mardi la motion d’une députée pour que les écoles réduisent les produits carnés dans les institutions de santé et du social du canton. Sel, sucre et gras devront aussi être revus à la baisse.

Les cantines scolaires ou universitaires mais aussi les crèches devront mettre moins de viande dans les assiettes. AFP

Il y aura moins de viande au menu dans les cantines scolaires et universitaires du canton de Neuchâtel, mais aussi dans les établissements de santé, structures d’accueil, crèches et les prisons. Les députés ont en effet accepté mardi, par 53 voix contre 40, une motion en ce sens de la Vert'libérale Magali Brêchet. L’élue demandait la mise en place d’un plan d’action, afin de réduire l’impact sur l’environnement et améliorer la santé de la population par le biais de l’alimentation. Le Conseil d’Etat soutenait sa motion.

Le plan d’action doit contenir «une répartition équitable entre l’apport en protéines animales et celui en protéines végétales, en privilégiant les produits laitiers, fromagers, œufs ainsi que les protéines d’origine végétale», précise la motionnaire dans son texte. La viande consommée devrait en outre provenir, si possible, de l’élevage cantonal ou suisse.

Moins de sucre, sel et gras

«Les Suisses consomment en moyenne 51 kilos de viande par personne, c’est trop pour la santé humaine et celle de la planète», estimait Magali Brêchet. «Une partie de la population réduit déjà sa consommation de viande et est consciente de cette problématique. Il est temps que les institutions du canton au sens large suivent cette voie et soient exemplaires».