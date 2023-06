Les cantons contribuent à l’explosion des primes maladie

Une opération de l’appendicite à la clinique Santa Chiara à Locarno (TI) sera facturée 6090 francs à un assuré d’Helsana. La même intervention à l’hôpital de l’Île à Berne lui coûtera en revanche beaucoup plus cher: 7810 francs, soit 28% de plus. Cet exemple n’est pas un cas isolé, rapporte la «SonntagsZeitung»: il existe de grandes différences de coûts pour tous les traitements hospitaliers stationnaires fréquents, comme le montre un aperçu actuel des tarifs du surveillant des prix, Stefan Meierhans, sur son site internet.

Une «norme nationale pour les tarifs»

«Les hôpitaux veulent trop d’argent. Les assureurs négocient mal. Les gouvernements cantonaux approuvent des tarifs trop élevés. Et le Conseil fédéral ne fait rien pour combattre les conflits d’intérêts entre les cantons. Il devrait enfin définir clairement les rôles et établir une norme nationale pour les tarifs», critique Stefan Meierhans. Le surveillant des prix touche ici un point sensible: bien que la loi soit claire, les ordonnances d’exécution du Conseil fédéral ne contiennent toujours pas de dispositions précises sur la manière dont les hôpitaux et les caisses maladie doivent fixer les tarifs.