Assurance maladie: Les cantons devront payer plus pour les réductions de primes

Certains cantons vont devoir verser davantage d’argent pour la réduction des primes maladie. Contre l’avis de l’UDC et d’une partie du PLR, les sénateurs ont accepté finalement par 24 voix contre 16 d’entrer en matière sur le contre-projet indirect du Conseil fédéral à l’initiative du PS «maximum 10% du revenu pour les primes d’assurance-maladie». Mais ils l’ont revu à la baisse.

Pour rappel, l’initiative du PS demande qu’aucun assuré ne paie plus de 10% de son revenu disponible pour les primes d’assurance maladie. Pour y parvenir, elle prévoit que la Confédération et les cantons contribuent davantage aux réductions de primes, soit deux tiers pour Berne et le reste pour les cantons. En cas de oui, les coûts supplémentaires à la charge des cantons s’élèveraient à 1,1 milliard de francs.