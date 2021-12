Mesures du Conseil fédéral : Les cantons disent oui à la 2G mais non au télétravail et aux fermetures

On n’est pas prêt d’envoyer le certificat Covid aux oubliettes. 20min/Marvin Ancian

Les Cantons ont à plusieurs reprises exigé, et «rapidement», de nouvelles mesures pour contenir l’épidémie, or ils rejettent toutes les plus strictes parmi celles proposées par le Conseil fédéral. Des fermetures d’établissement? C’est non. Le télétravail obligatoire? C’est plutôt non. L’enseignement à distance pour les Hautes écoles? Non là encore.

2G: Ni tests ni masques pour les boostés

Seule la règle des 2G a été admise par la majorité. Et, là, encore, dans sa version la moins stricte. Pas question de «2G+», la variante où les vaccinés et guéris doivent en plus présenter un test négatif. Tout au plus, si cette option devait être retenue, le Canton de Vaud estime que les vaccinés qui ont reçu trois doses doivent être exemptés. «La règle des 2G+ n’est pas soutenable économiquement et pas compréhensible pour les vaccinés», argumente Fribourg, qui estime que la capacité en tests serait de toute manière insuffisante pour une telle mesure.

Pour le Conseil d’État vaudois, le message n’est pas bon. Plutôt que contraindre les vaccinés à se faire tester, il faudrait plutôt inciter à la vaccination avec d’autres mesures. «En donnant la possibilité d’accéder à des activités sans masque et sans consommation assise après avoir reçu une dose de rappel, la motivation à la recevoir sera renforcée», dit-il.

Télétravail: bof bof

Le télétravail obligatoire ne trouve pas grâce non plus aux yeux des autorités cantonales. Vaud dit certes oui, mais il exige des exceptions pour les vaccinés et les guéris, ou au pire de permettre aux travailleurs d’aller au moins une fois par semaine sur leur lieu de travail. Bâle-Campagne dit non aussi et, pour Fribourg, «le port du masque à l’intérieur est suffisant». Selon «Blick», quelques cantons sont tout de même d’accord: Uri, les Grisons et Soleure.

Rencontres privées et hautes écoles

Aucun des cantons cités ne soutient les restrictions pour les rencontre privées dès que quelqu’un n’est pas vacciné et à partir de 5 personnes. Ils voudraient relever le plafond à 10 personnes. Ils ne souhaitent pas non plus que les Hautes écoles soient contraintes de repasser en régime d’enseignement à distance, en raison «de l’impact très fort que cela peut avoir sur la qualité de l’enseignement et la santé mentale des étudiantes et des étudiants», dit Fribourg.

Enfin, Vaud soutient l’idée selon laquelle toute personne entrant en Suisse ne doive plus qu’être soumise à un test PCR avant l’entrée et à abandonner le deuxième test à réaliser après l’arrivée.