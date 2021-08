Retour en classe : Les cantons fourbissent leurs mesures Corona de la rentrée

La rentrée scolaire se profile, avec des dates différentes pour chaque canton qui a défini ou va arrêter les modalités des mesures que les élèves devront suivre concernant le Covid.

Alors que Berne recommande «vivement» de faire réaliser des tests PCR salivaires répétés dans les écoles, Neuchâtel ne compte pas les mettre en place. «C’est une contrainte disproportionnée pour les élèves et les écoles par rapport aux résultats attendus. Nous n’avons pas à faire porter le poids de la protection des personnes non vaccinées à des enfants qui courent un risque très modéré face à la maladie», estime le socialiste. Mais la vigilance ne sera pas relâchée. «Nous allons continuer à monitorer la situation. Des tests ciblés seront réalisés lorsque plusieurs cas positifs sont détectés dans une classe ou un collège. Les plans de protections sont par ailleurs maintenus, dont le port du masque au Cycle 3 ou au Secondaire II.»

En attente des mesures de Berne

Selon le nau.ch, Berne et Argovie vont maintenir les mesures qui étaient de rigueur à la fin de l’année scolaire passée. Les tests mis en place depuis mai seront ainsi prolongés. À Berne, en principe, tous les élèves seront testés trois semaines après la rentrée, dans les écoles qui participent à cette action. Aux Grisons, les tests seront également repris comme par le passé.

Vaud et Zurich attendent encore les décisions de la Confédération pour prendre leurs décisions. Elles pourraient tomber le 17 août pour Vaud et la veille pour Zurich. Dans le canton de Vaud, où la rentrée est prévue le 23 août, les tests ciblés devraient être poursuivis. «L’objectif est d’avoir une rentrée aussi normale que possible, mais des mesures supplémentaires pourraient intervenir» confie Julien Schekter porte-parole du Département de l’éducation vaudois. En Valais, des nouvelles sont attendues le 10 août prochain pour la rentrée, qui s’échelonnera du16 au 23 août.