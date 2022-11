Sensibilisation : Les cantons mettent en commun leurs outils et actions pour le climat

Villes et cantons sont désormais pratiquement tous dotés d’un plan climat plus ou moins ambitieux et avancé. Ils souhaitent désormais transmettre informations et bonnes pratiques aux citoyens afin que ceux-ci s’y mettent aussi. Le Canton de Fribourg a donc développé une plateforme désormais enrichie par les autres cantons romands, baptisée monplanclimat.ch. On y retrouve des témoignages, des outils ou encore des idées de projets vulgarisés, des quizz et des concours, que présentent aujourd’hui les cantons de Fribourg, Vaud, Genève et Valais.