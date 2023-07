Energie: Les cantons pressent Berne de se relier aux tuyaux à hydrogène

Le 18 juin a marqué un tournant en Suisse avec l’adoption de la loi sur le climat. Dès 2050, notre pays ne devra plus émettre de CO 2 . Si le but est connu, les moyens pour y parvenir sont divers en particulier pour l’approvisionnement en hydrogène . Ce gaz peut être produit à partir d’énergies vertes dans le respect du climat. Il doit remplacer le gaz fossile dans l’industrie et l’approvisionnement en électricité. Il peut servir comme carburant pour les véhicules.

La Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie a adressé une lettre au Conseil fédéral et lui reproche son inaction, apprend-on dans la «NZZ am Sonntag». Il ne faut pas «perdre encore plus de temps précieux» dans la mise en place d’une infrastructure pour l’hydrogène, peut-on lire dans cette lettre. Les cantons sont préoccupés par le développement du réseau de transport d’hydrogène en Europe. Or, les derniers plans de l’Union européenne (UE) montrent un réseau de conduites qui contourne la Suisse et passe plutôt par l’Italie, l’Autriche et l’Allemagne.