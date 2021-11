Suisse – Les cantons prêts à durcir les mesures contre le coronavirus

Les résultats scolaires impactés par la fermeture des écoles

Dans son édition du jour, le 20Minuten évoque la nouvelle étude du «Baromètre scolaire» qui montre que les fermetures des écoles pendant la pandémie ont eu de graves conséquences sur la réussite scolaire des enfants. Les effets les plus négatifs au niveau international ont été trouvés chez les plus jeunes et les plus défavorisés au plan socio-économique, ainsi que dans le domaine des mathématiques.