Assurance maladie: Les cantons priés de participer aussi aux coûts de l’ambulatoire

Les cantons devront mettre la main au porte-monnaie également quand un assuré suit un traitement en ambulatoire. Après le National, le Conseil des États a accepté jeudi, par 29 voix contre 6, que les traitements ambulatoires et stationnaires soient financés de manière uniforme par les cantons et les caisses-maladie.

Ce financement, dit «moniste», fait suite à une initiative de Ruth Humbel (C/AG) déposée en 2009 déjà. L’élue s’insurgeait de la répartition actuelle des coûts. En effet, aujourd’hui, lorsqu’un patient reste une nuit à l’hôpital après une petite intervention chirurgicale, le canton doit payer 55% du traitement, et la caisse maladie 45%. Si la même intervention est effectuée en ambulatoire, les coûts sont entièrement à la charge de la caisse et donc de l’assuré via ses primes.