Suisse : Les cantons romands gagnants de la péréquation 2021

De Vaud au Jura, tous les cantons romands recevront davantage d’argent. Genève verra de son côté sa facture baisser.

Moins d’argent pour Berne

La somme par habitant restera la plus haute à Zoug, avec 2662 francs. Au total, le canton, deuxième plus important contributeur du pays, versera 331,8 millions de francs. Vient ensuite le canton de Schwyz avec 199,3 millions.

Par rapport à 2020, l’indice des ressources augmentera dans quatorze cantons et diminuera dans douze. La plus forte hausse de l’indice est observée dans les cantons de Zoug (+4,2 points), d’Appenzell Rhodes-Intérieures (+3,5 points) et de Berne (+2,8 points). C’est dans les cantons de Genève (-5,8 points), de Schwyz (-5,6 points) et de Nidwald (-4,5 points) que la baisse est la plus nette.