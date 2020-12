Pandémie : Les cantons romands pourraient vacciner plus tôt que prévu

Après l’autorisation de Swissmedic, les médecins cantonaux réfléchissent à avancer le plan de vaccination escompté.

«Nous allons réévaluer la situation», a déclaré dimanche à Keystone-ATS le médecin cantonal neuchâtelois Claude-François Robert. Une réunion des responsables était agendée dimanche et une rencontre avec le gouvernement neuchâtelois lundi.

Neuchâtel avait prévu de lancer l’opération le 4 janvier. Le calendrier pourrait être avancé, «mais cela doit se faire dans des conditions de sécurité, pas dans la précipitation». «Ce n’est pas l’organisation d’un pique-nique», a lancé Claude-François Robert, remarquant une sorte de course aux annonces entre les cantons.

Il précise n’avoir pas encore reçu l’ensemble des recommandations de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et de la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV).

«Un dispositif puissant»

«Nous sommes dans les starting-blocks. Mais l’enjeu, c’est de mettre en place un dispositif puissant qui fonctionne durant des mois», afin de réduire le nombre de victimes et d’hospitalisations. De ce point de vue là, la date du début de la distribution des 975 premières doses auxquelles le canton a droit ne changera pas grand-chose au cours de l’épidémie, a souligné le médecin cantonal.

Le canton de Vaud, qui avait annoncé vendredi dernier la date du 11 janvier comme début de la campagne, va aussi remettre l’ouvrage sur le métier. «Nous allons examiner lundi ce qui peut être fait pour adapter ce plan afin de lancer la vaccination au plus vite et dans les meilleures conditions pour la population», a indiqué dimanche Chrystel Domenjoz, porte-parole du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS).