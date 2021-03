Alain Berset espère que 40% de la population mobile se fera tester. Dans le SonntagsBlick, le conseiller fédéral se dit convaincu que la population participera aux tests de dépistage gratuits à large échelle du Covid-19, annoncés vendredi dernier pour les entreprises, universités et écoles, ainsi que le projet de distribuer des autotests (5 par mois) à la population. C’est l’un des trois moyens d’alléger les mesures de protection tout en contrôlant l’évolution de la pandémie. Les deux autres mesures étant la vaccination et l’ouverture progressive basée sur le risque.

Cantons romands prêts

A ce jour 19 cantons ont déjà soumis un concept de mise en œuvre de test massifs à l’OFSP - destiné à dépister davantage de personnes asymptomatiques et casser les chaînes de transmission du virus, selon un sondage du journal dominical. Dont les cantons d’Argovie, Berne, Genève et Zurich. Vaud et Neuchâtel le déposeront ces prochains jours. A Bâle-Campagne, les élèves crachent déjà dans des tubes depuis quelques semaines, à quoi vont s’ajouter des tests dans les entreprises et établissements médicaux du canton. Bâle-Ville va suivre l’exemple de son voisin. Lucerne et de Soleure veulent démarrer le dépistage à large échelle dans les entreprises. Dans les cantons de Fribourg, Obwald et Nidwald des projets pilotes de tests rapides antigéniques ont déjà été effectué. D’autres, par contre, comme la direction de la santé du canton de St-Gall, n’envisagent pas du tout d’effectuer un tel dépistage.