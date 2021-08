Tests rapides payants? : Les Cantons sont divisés quant à la proposition du Conseil fédéral

La majorité des cantons adhère à l’idée de faire payer les tests rapides aux non-vaccinés. Mais certains estiment que le moment est mal choisi.

Selon «Blick», les cantons de Zurich, Argovie, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Fribourg, Grisons, Saint-Gall, Schaffhouse, Schwytz, Thurgovie, Zoug et du Valais sont favorables à rendre payants ces dépistages. Fribourg, en revanche, estime que l’âge jusqu’auquel les tests seraient gratuits devrait être augmenté à 16 ans, et non 12 comme le propose le Conseil fédéral.