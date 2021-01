À l’État de Vaud, l’instruction du travail préconise une approche entre surveillance et confiance. «Le Service de l’emploi (SDE) interviendra sur la base de dénonciations mais il a aussi intégré les aspects du respect de l’obligation du télétravail dans le cadre des contrôles COVID», précise Françoise Favre, cheffe du service de l’emploi vaudois. Elle poursuit en parlant «d’une stratégie qualifiée d’active dans une perspective ouverte et incitative qui inclut les employeurs».

Des sanctions pénales pourraient exister. Françoise Favre précise que «la procédure relative aux sanctions applicables est prévue par le chapitre 4 (art. 50 et suivants) de la loi fédérale sur le travail (LTr), en particulier les articles 59 et suivants de la LTr .»

Bâle-Ville et Schaffhouse optent pour plus de surveillance

Du côté de l’OFSP, le porte-parole Yann Hulmann rappelle que «l’objectif de la mesure est une réduction des contacts et de la mobilité et qu’il s’agit d’une obligation de télétravail où c’est possible, non d’une recommandation.»