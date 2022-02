Sondage : Les cantons veulent lever les mesures d’un coup, la population reste plus frileuse

Un sondage révèle qu’une levée de presque toutes les mesures dès le 17 février que les cantons privilégient n’est pas du goût des Suisses.

Mercredi, le pays saura quelles mesures seront dorénavant en vigueur concernant le coronavirus. 20min/Simon Glauser

La Confédération a proposé aux cantons deux variantes pour la suppression des mesures Covid restantes. La variante 1 prône une levée, dès le 17 février, de toutes les mesures encore en vigueur. La variante 2 est plus nuancée. Ainsi, la plupart des mesures sont supprimées, mais certaines subsistent temporairement. Lors de la consultation, les cantons ont plutôt apprécié la variante 1, tout en souhaitant ne pas renoncer tout de suite au port du masque dans les transports, par exemple. Le Conseil fédéral devrait annoncer mercredi quelle option il privilégiera.

Selon un sondage 20 Minuten/Tamedia, c’est la variante 2 qui reçoit le plus d’adhésions de la part des personnes ayant participé à l’enquête. Ils sont 53% à dire oui ou plutôt oui à cette option. À noter que ce sont plutôt les personnes âgées (65 ans et plus) qui disent oui à la variante 2; les plus jeunes étant très favorables à la variante 1.

La variante par le menu

Dans le détail de la variante 2, dès le 17 février, le certificat ne devrait plus être présenté dans les lieux de gastronomie ou culturels. Mais les consommations dans les restaurants devront être prises assis. Les rencontres entre amis et en famille ne seraient plus restreintes non plus. Les personnes souhaitant aller nager en intérieur ou sortir en boîte de nuit devront être vaccinées ou guéries (régime de la règle dite 2G), mais n’auraient plus besoin de présenter en plus un test négatif. Les organisateurs de grandes manifestations en extérieur ne seraient plus tenus de demander une autorisation spéciale. Les cantons garderaient toutefois une marge de manœuvre pour les manifestations comme le carnaval.

Dans un deuxième temps, les mesures restantes comme l’obligation du port du masque, la règle des 2G et l’obligation d’autorisation pour les grandes manifestations en intérieur seraient abolies. L’ordonnance Covid-19 sur l’état de situation particulière serait ainsi levée.

Masqué en transports en commun

L’obligation de porter un masque dans les transports publics recueille une nette majorité de oui, mais dans les magasins et les espaces intérieurs accessibles au public, elle n’obtient tout juste pas la majorité (les femmes sont plus prudentes que les hommes).

La plupart des sondés (8 sur 10) n’ont pas peur de développer une forme sévère de la maladie. Ils sont également peu nombreux à craindre les séquelles d’un Covid long.

Le Conseil fédéral a-t-il bien agi?

Les sondés se sont prononcés sur le rythme de la levée des mesures par le Conseil fédéral. Les avis sont équitablement partagés. Un quart le trouve trop rapide, un quart trop lent et la moitié exactement correct. Ces avis sont partagés autant par les femmes que les hommes. Et, selon les classes d’âge, les jeunes voudraient que cela aille plus vite tandis que les personnes plus âgées trouvent la vitesse à laquelle les mesures sont prises est bonne.

Données statistiques 11’411 personnes de toute la Suisse ont participé du 10 au 13 février au sondage de 20 Minuten/Tamedia dans le cadre des votations fédérales du 13 février 2022. Le sondage a été réalisé en collaboration avec LeeWas. LeeWas modélise les données du sondage en fonction de variables démographiques, géographiques et politiques. La marge d’erreur est de 1,8 point de pourcentage.