Coronavirus en Suisse – Les cantons veulent lever toutes les mesures d’un coup, sauf le masque

Les cantons romands ont officialisé ce mercredi leur prise de position sur le calendrier de levée des mesures sanitaires proposé par le Conseil fédéral mercredi dernier. Sans surprise, en Suisse romande, on s’aligne majoritairement sur les cantons comme Berne et Fribourg, qui avaient déjà émis leurs doléances. En substance, on s’achemine vers une variante 1, soit la fin presque totale des mesures dès le 17 février, y compris le certificat Covid, mais avec le maintien de l’obligation du port du masque dans les transports publics, les commerces et les hôpitaux. Neuchâtel et le Jura sont moins pressés.