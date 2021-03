Le chemin de croix de ceux qui veulent s’évader hors de Suisse à Pâques n’en finit plus. A l’approche de ce long week-end chômé, il n’est quasiment plus possible d’obtenir un test PCR avec attestation de voyage. Et sans le précieux sésame, la porte de nombreux pays se referme. D’après la «Tribune de Genève», hormis les espaces de testing du groupe M3 Sanitrade, les huit autres centres genevois sont complets jusqu’au 6 avril. La situation est manifestement la même dans les pharmacies, également prises d’assaut pour certaines.