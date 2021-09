Société - Les capacités des centres de tests mis à mal par le pass covid obligatoire

Colère, fraude et boycott

Chez les demandeurs de tests, on trouve non seulement des réfractaires au vaccin, mais aussi des gens en attente d’une seconde dose, et quelques cas rares qui ne peuvent pas recevoir l’injection pour des raisons médicales, rappelait la députée genevoise Ana Roch sur le plateau de Léman Bleu.

«J’ai fait ma première dose, sans être contre le vaccin mais frustrée de ne pas avoir le choix. En attendant la seconde, je prends rendez-vous presque tous les vendredis, et ce n’est pas toujours simple», confie Jasmina*, qui habite Genève. Dans le même cas, «ayant senti le vent tourner», Justine attend maintenant sa deuxième dose, bien à contrecœur. «Du coup pour l’instant je m’arrange pour voir les gens en terrasse, ou je reste dehors en soirée. J’ai cherché à faire des tests mais c’est très compliqué, et je redoute un peu…» «Moi je vais maximum 2x par mois faire un test PCR salivaire à 150 fr. pièce, pour ma pomme», tempête Julien*. «Je ne le ferai que pour le travail, peut être une fois par semaine», raconte Clotilde*, qui a enchaîné grossesse puis allaitement et rechigne maintenant à se faire injecter.

Léo*, lui, ne se fait pas tester: il s’en sort sans, quitte à tomber dans l’illégalité. «On est plein à se filer des certificats, personne n’a le temps de contrôler, tant qu’on a une pièce d’identité qui correspond avec le nom inscrit sur le pass… Ou alors on entre, on prend le tampon de la boîte, et on ressort le donner à quelqu’un d’autre. C’est très facile.»