Coronavirus : Les capacités hospitalières seront probablement dépassées

Selon la Task Force coronavirus de la Confédération, les capacités des hôpitaux ne seront plus suffisantes si la tendance reste inchangée en Suisse. Les tests rapides arrivent lundi.

L’OFSP lance une nouvelle campagne dès lundi, notamment pour encourager l’auto-évaluation en ligne en cas de symptômes. Keystone

Martin Ackermann, chef de la Task Force scientifique de la Confédération, s’attend à ce que les capacités des hôpitaux soient dépassées dans les prochaines semaines. «Mieux nous nous comportons maintenant, plus cette surcharge sera courte», a-t-il déclaré.

Si la tendance reste inchangée, les capacités des hôpitaux seront dépassées, a indiqué Martin Ackermann lors d’un point presse vendredi. Les interventions non urgentes sont déjà massivement réduites dans de nombreux endroits et c’est «une intervention massive dans notre système de santé» selon lui. Il a ajouté que les patients atteints de tumeurs, par exemple, devront attendre leur opération. Mais ces reports ne sont pas une solution. Il faut briser la vague. «Deux cents lits intensifs de plus n’apportent qu’un répit de 32 heures», a-t-il précisé.

Effets des mesures

«Malheureusement, la situation a évolué la semaine dernière comme nous l’avions prévu dans les prévisions», a-t-il noté. Il se réjouit que des mesures aient été prises: «Elles auront un effet», a-t-il dit, mais celui-ci ne sera mesurable que dans 15 jours.

Martin Ackermann a donné l’exemple du Valais qui a pris des mesures similaires à celles de la Confédération plus tôt. L’évolution de la situation dans ce canton va montrer l’efficacité des mesures. Les indicateurs les plus importants sont les hospitalisations et les soins intensifs, a-t-il précisé. Par rapport aux mesures prises il y a dix jours, «c’est aujourd’hui ou demain que nous aurons les premiers signes de ces mesures. Nous pourrons analyser la tendance dans quatre ou cinq jours», a-t-il développé.

Martin Ackermann a également précisé que d’autres restrictions au niveau fédéral pourraient être nécessaires. «Si nous reconnaissons tous la gravité de la situation, nous pouvons l’améliorer», a-t-il déclaré.

Les chiffres de ces derniers jours sous-estimés

En raison de la forte augmentation des cas, il y a des difficultés à tester toutes les suspicions dans les délais. Des retards dans les déclarations sont aussi à noter, a indiqué de son côté Virginie Masserey, cheffe de la section contrôle de l’infection de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) lors de ce point presse.

Les statistiques de ces derniers jours ont donc tendance à être sous-estimées, a-t-elle précisé. L’évolution est rapide, les courbes des hospitalisations et des décès sont comparables à celles de ce printemps. La courbe de nouveaux cas ne l’est pas en raison du nombre de tests effectués plus important.

Toutes les catégories d’âge sont concernées, mais surtout les personnes âgées. Les enfants sont toujours moins touchés, a-t-elle noté. Tous les cantons ont une incidence supérieure à 400 nouvelles infections pour 100'000 habitants au cours des 14 derniers jours. Le Valais est en tête.

Auto-évaluation

Dès lundi, l’OFSP lance une nouvelle campagne pour encourager l’auto-évaluation en ligne, a également annoncé Virginie Masserey. La population pourra savoir en quelques clics si elle doit faire un test ou non. Les symptômes se sont multipliés. Le site https://ofsp-coronavirus.ch/check/ aidera les personnes à s’orienter.

Virginie Masserey a par ailleurs rappelé que les mesures prises pour prévenir la propagation du coronavirus vont également prévenir la grippe. Toutefois, des doses supplémentaires de vaccins contre la grippe ont été commandées et devraient être disponibles en novembre et décembre. Le but est de vacciner les personnes vulnérables qui nécessiteraient une hospitalisation en cas de maladie.

L’OFSP lance une nouvelle campagne dès lundi, notamment pour encourager l’auto-évaluation en ligne en cas de symptômes. ATS-Keystone

Tests rapides dès lundi

Enfin, les tests rapides seront disponibles dès lundi dans les pharmacies et les cabinets médicaux. Ils seront gratuits et donneront des résultats en quinze minutes, a indiqué Virginie Masserey. Les résultats des tests seront ensuite automatiquement transmis à l’OFSP, a-t-elle précisé. Ces tests rapides sont recommandés pour les personnes qui ont des symptômes depuis moins de quatre jours, mais pas pour les groupes à risques.

Une experte de l’OFSP donne des précisions sur les tests rapides qui seront disponibles en Suisse dès lundi. Keystone

En comptant les tests rapides, quelque 50’000 tests seront ainsi disponibles quotidiennement, a indiqué Virginie Masserey. Et d’ajouter que ces tests rapides permettront d’augmenter considérablement les capacités et de faciliter l'accès aux tests.

Les cantons se préparent pour le vaccin Les cantons se préparent pour le vaccin contre le Covid-19. En attendant, Linda Nartey, médecin cantonale de Berne, a une nouvelle fois appelé la population à se tenir aux règles d’hygiène et de distance sociale. «Nous prenons toutes les mesures pour briser la vague», a précisé vendredi Mme Nartey lors d’un point de presse. Les capacités pour le contact tracing sont augmentées, tout comme celles pour les tests, notamment grâce à l’introduction des tests rapides. Les cabinets médicaux se trouvent face à une situation tendue. Ils n’arrivent plus à traiter les patients atteints du coronavirus ou les potentiels infectés séparément de leurs autres patients. Ainsi, «tous doivent se tenir aux mesures» décrétées par les cantons et la Confédération: se laver les mains régulièrement, porter un masque. La médecin cantonale a appelé la population à ne pas faire de porte à porte pour la fête d’Halloween. Elle a par ailleurs salué les personnes qui suivent depuis longtemps les mesures de la Confédération.