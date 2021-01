La légendaire propreté helvétique en prend un coup! Sur les 20 capitales européennes étudiées, Berne, qui représente la Suisse, arrive à la 19e place du classement des destinations où les logements de vacances sont les plus propres. Ce constat est le fait de ShowersToYou.co.uk, un site britannique spécialisé dans la vente d’installations sanitaires. Pour arriver à ce résultat, l’entreprise a glané sur Airbnb, Booking et TripAdvisor la note que les utilisateurs ont donné aux hébergements concernant l’hygiène.

Lisbonne arrive en tête avec une moyenne de 4,79. La capitale portugaise est suivie par Prague et Zagreb ex aequo avec 4,74 (voir l’infographie ci-dessus). Si la comparaison ne s’était basée que sur les résultats de Booking et Airbnb, la capitale croate sera arrivée première. Le palmarès réserve quelques surprises. Ainsi, Paris, qui a la réputation de ne pas être très propre, se place au 8e rang du classement général et en 1e position sur TripAdvisor uniquement. Étonnement encore à la découverte d’un autre résultat qui remet en question certaines idées reçues: à la 20e place, Copenhague, capitale du Danemark, est la seule ville à être moins bien notée que Berne.