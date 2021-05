berne : Les caractères spéciaux bientôt intégrés dans les registres officiels

Mercredi, le Conseil fédéral a pris la décision d’intégrer davantage de caractères spéciaux de l’écriture latine dans ses registres officiels de personnes dès 2024.

Carte d’identité et passeport suisse.

Le caron croate («Č»), comme d’autres caractères spéciaux utilisés dans d’autres langues, ne peuvent pas encore être reproduits dans certains registres officiels de personnes. Certains noms ne peuvent donc pas être saisis correctement sur le passeport et autres documents officiels.

Berne prévoit ainsi que, d’ici à 2024, un jeu de caractères uniques sera mis en place. Les départements concernés se chargeront de faire le nécessaire sur les plans législatif et technique. La solution devrait notamment englober tous les registres – communaux, cantonaux et fédéraux – et pas uniquement les registres de l’état civil, afin d’éviter des problèmes avec l’échange automatique des données.