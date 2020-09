Etude : Les carcasses d’animaux modifient la vie dans le sol

Une équipe de chercheurs américains ont constaté que les bactéries et les champignons se développent de manière complètement différente sous chaque espèce de cadavre.

Une équipe de chercheurs de l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) et de l’Université du Minnesota ont étudié les microbes sous les carcasses de bisons et de wapitis dévorés par les loups dans le parc de Yellowstone. L’étude montre que les bactéries et les champignons se développent de manière complètement différente sous chaque espèce et modifient la vie dans le sol.