Valais : Les carrossiers du Vieux-Pays auront enfin leur convention collective

Les carrossiers valaisans adhèrent à la convention collective de travail nationale négociée par Carrosserie Suisse et les syndicats Syna et Unia. Cette nouvelle réglementation, qui entrera en force le 1er juillet, garantit un salaire minimal, un droit aux indemnités de fin d’année et des horaires clairement définis

Image prétexte – Un carrossier au travail. BOM/Adrian Moser

Président de l’association Carrosserie Suisse section Valais, Xavier Martig s’est réjouit de cette évolution, dans les colonnes du «Nouvelliste». «Nous aurons plus de moyens pour rendre plus attractive notre profession qui souffre comme tant d’autres métiers manuels de soucis de relève», a-t-il notamment relevé.