Mexique : Les cartels attaquent avec des drones

Les cartels de la drogue, au Mexique, ont commis plusieurs attaques contre les forces de sécurité au moyen de drones chargés d’explosifs.

Sandoval a montré du doigt le Cartel de Jalisco Nouvelle Génération, considéré par les autorités et les experts comme le plus puissant actuellement au Mexique. Il a précisé que les attaques de drones avaient eu lieu dans les Etats de Guanajuato (centre), de Jalisco (ouest) et, plus récemment, dans la ville d’Aguililla, dans l’État de Michoacan (ouest).