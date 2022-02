Politique : Les cartes rebattues pour la présidentielle irakienne

Dimanche, la suspension «temporaire» de la candidature de Hoshyar Zebari a été décidée pour permettre d’étudier une plainte déposée par des députés.

Hoshyar Zebari, ex-ministre kurde qui visait la présidence de l’Irak, a été écarté dimanche par la justice à cause d’accusations de corruption, à la veille d’un vote au Parlement visant à désigner le nouveau chef de l’État mais visiblement compromis par des boycotts en série. La séance parlementaire, prévue lundi à midi (11 heures, heure suisse), risque fort d’être ajournée pour défaut de quorum. Avec les boycotts annoncés, il pourrait n’y avoir dans l’hémicycle que moins de deux tiers des 329 députés requis pour la tenue du vote.

Calendrier politique plombé

Plus tard en soirée, le troisième pilier de cette alliance informelle, l’influent Parti démocratique du Kurdistan (PDK, 31 députés), a annoncé à son tour son absence, «dans l’objectif de poursuivre les consultations et le dialogue entre les blocs politiques». C’est d’ailleurs le PDK qui a vu son candidat à la présidentielle, l’ancien chef de la diplomatie irakienne Hoshyar Zebari, écarté «temporairement», dimanche, de la course par la justice, après d’anciennes accusations de corruption qui ont refait surface.