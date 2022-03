Consommation : Les cartouches d’encre, produit phare en Suisse

Digitec Galaxus a constaté des différences entre les différentes régions quant aux produits les plus demandés sur ses sites de vente en ligne.

Centre logistique de Digitec Galaxus à Wohlen. 20min/Marco Zangger

Les habitudes de shopping ne sont pas les mêmes dans les différentes régions de Suisse. Selon le canton, les produits les plus demandés sur les sites de vente en ligne Digitec et Galaxus «ne sont pas du tout les mêmes». Un produit se maintient tout de même dans le top 3 depuis des années annonce l’entreprise dans un communiqué de presse. Il s’agit des cartouches d’encre.

«En 2020 et 2021, les cartouches coûteuses étaient même le type de produit le plus demandé. Et ce, dans presque toute la Suisse: la clientèle achetait d’autres articles plus fréquemment dans cinq cantons seulement», note Alex Hämmerli, responsable senior des relations publiques. Dans les cantons romands de Genève, Neuchâtel et Fribourg, il s’agissait des couches, à Zoug des câbles USB et à Bâle-Ville des écouteurs.

1 / 3 Types de produits les plus achetés par canton Digitec Galaxus Deuxièmes types de produits les plus achetés par canton. Digitec Galaxus Troisièmes types de produits les plus achetés par canton. Digitec Galaxus

En deuxième position des articles les plus vendus: «En Suisse romande, la demande relativement élevée de couches se confirme. À l’Est, l’encre est suivie par le toner, dont les imprimantes sont tout aussi rapidement à court. Et à Zoug de nombreux smartphones commandés par la clientèle locale», détaille le communiqué.

En 2021, le podium était complété par les articles de bricolage en Valais, jeux de société dans les cantons de Glaris et d’Appenzell Rhodes-Extérieures et les écouteurs à Genève, en Suisse centrale, à Schaffhouse et à Zurich.

Les dix types de produits les plus vendus chez Digitec Galaxus par année depuis 2014. Digitec Galaxus

En analysant l’évolution de la situation entre 2014 et 2021, Digitec Galaxus note une évolution des produits vendus en Suisse au cours des huit dernières années. «Les couches, les jeux de société et les adaptateurs électriques ont fait leur entrée dans le top 10 pour la première fois en 2021, et l’encre, produit phare, est montée sur le trône il y a deux ans». Sur la même période, «les deux plus grandes progressions dans le top 10 sont les câbles USB et les écouteurs», poursuit le communiqué. À l’inverse, les tablettes et les disques durs externes ne sont plus beaucoup utilisés.