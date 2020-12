Coronavirus en Suisse : Les cas de burn-out et de dépression augmentent, les primes maladie aussi?

Les assureurs maladie constatent une augmentation des absences au travail pour troubles mentaux. La pandémie de coronavirus en serait une cause majeure. Et cela pourrait avoir un impact sur les primes d’assurance.

Absence de 18 mois en moyenne

Or «les maladies psychiques durent en moyenne trois fois plus longtemps que les autres», détaille un porte-parole de Zurich Assurances Suisse. Selon les chiffres de PK Rück, les absences qui en résultent durent un an et demi en moyenne.