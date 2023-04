Suisse: Hausse des cas de discrimination raciale l'an dernier

Les victimes majoritairement européennes

Du côté des victimes, il s’agit le plus souvent de personnes d’origine européenne (232). De plus, de nombreuses personnes d’origine suisse (91) sont perçues comme «étrangères» et sont de ce fait plus souvent victimes d’exclusion et d’inégalités de traitement. Les personnes d’origine africaine constituent le 2e plus grand groupe de victimes de discrimination (129 cas), suivies de celles originaires du Proche-Orient et d’Asie centrale (57 cas). «Il est frappant de constater qu’en 2022, les Turcs ont été deux fois plus nombreux à s’adresser à un centre de conseil qu’en 2021», souligne le rapport.